OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI

İnşaat Malzemeleri İle Aydınlatma Direği Alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN):2025/1241538

1- İdarenin

1.1. Adı :FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.2. Adresi:Güney mah. Çorum cad.No:2/E OSMANCIK/ÇORUM

1.3. Telefon numarası:03646112313

1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati:08.09.2025 - 14:00

2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres:Osmancık Belediye Başkanlığı Güney Mahallesi Çorum Caddesi No:2 19500 Osmancık/ÇORUM

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı :İnşaat Malzemeleri İle Aydınlatma Direği Alımı

3.2. Niteliği, türü ve miktarı:

-6 Kalem Çimento, Kireç, Alçı ve Tuğla -3 Kalem İnşaat demiri ve galvanizli saç -2 Kalem Aydınlatma direği -2 Kalem Ebatlanmış ve Silinmiş Kereste Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer:Osmancık Belediyesi hizmet kampüsü ve Fen İşleri Müdürlüğü İşyerlerine

3.4. Süresi/teslim tarihi :-İşin süresi 90 (doksan) takvim günüdür. Sözleşmenin onayına müteakip yüklenici; 30 takvim günü içinde nervürlü inşaat demiri diğer malzemeler ise 90 takvim günü içinde, Yüklenicinin iş yerinden, idarenin ihtiyaç durumuna göre peyderpey idarenin mücavir alan içerisindeki iş yerlerine teslim edecektir -Teslimat haftaiçi mesai saatleri içinde yapılacaktır.

3.5. İşe başlama tarihi :sözleşmenin onayına müteakip

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.