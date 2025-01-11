İlçelerden gelen tepkiler üzerine mal müdürlüklerinin kapatılması kararının şimdilik askıya alındığını, ancak her an hayata geçirilebileceğini bildiren Solmaz, ilçeler için büyük öneme sahip kurumların kapatılmaması gerektiğini kaydetti.

Çorum’da faaliyet gösteren 5 mal müdürlüğü olmak üzere Türkiye genelinde 114 mal müdürlüğünün kapatılması gündeme gelmişti.

Çorum Vergi Dairesine bağlı olarak hizmet veren Kargı, Dodurga Oğuzlar, Laçin ve Uğurludağ mal müdürlüklerinin kapatılarak Osmancık ve İskilip’e bağlanacağını duyurulmuş, ancak daha sonra gelen tepkilerin ardından karar askıya alınmıştı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Kargı İlçesi’nde CHP İlçe Başkanı ve Belediye Başkanının da girişimleri ile halkın duruma büyük tepki gösterdiğini, imza kampanyası ve eylem başlatma aşamasında kararın bir süre ertelendiği bilgisinin geldiğini ifade etti.

Çorum’da 5 ilçede halkın duruma tepkili olduğunun altını çizen Solmaz, “Böyle bir kararın hayata geçirilmesi ilçelerin hizmetten mahrum bırakılması ve küçülmesine, yok olmasına zemin hazırlanacağı anlamını taşır. Mal müdürlükleri hizmete devam etmeli ve kesinlikle kapatılmamalıdır.

Son olarak alınan askıya alma kararından kesinlikle geri adım atılmamalıdır. İlçelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini kolaylaştırmak için ilave yatırımlar yapılacağına, var olan yatırımların, kurumların kapatılması yanlıştır. Bu konuda mücadelemize, halkın ve kurumlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Kararın şimdilik askıya alınmasını sağlayan tüm halkımıza da teşekkür ediyoruz” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ