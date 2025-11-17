1 NOLU TABLO : SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA NO: MAHALLE/KÖY Ada Parsel Yüzölçüm (m2) Hazine His.(m2) Cinsi İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı(TL) İhale Tarihi İhale Saati

1 İkizce Köyü 133 73 689,33 TAM TARLA İMARSIZ 45.000,00 ₺ 9.000,00 ₺ 08.12.2025 10:00

2 İkizce Köyü 133 74 1.034,48 TAM TARLA İMARSIZ 114.000,00 ₺ 22.800,00 ₺ 08.12.2025 10:15

3 İkizce Köyü 133 75 751,95 TAM TARLA İMARSIZ 83.000,00 ₺ 16.600,00 ₺ 08.12.2025 10:30

4 İkizce Köyü 133 76 853,56 TAM TARLA İMARSIZ 94.000,00 ₺ 18.800,00 ₺ 08.12.2025 10:45

5 İkizce Köyü 133 77 840,31 TAM TARLA İMARSIZ 92.500,00 ₺ 18.500,00 ₺ 08.12.2025 11:00

6 Kuyumcu Köyü 172 78 3.377,26 TAM TARLA İMARSIZ 180.000,00 ₺ 36.000,00 ₺ 08.12.2025 11:15

1) Yukarıda 1 nolu tabloda belirtilen taşınmazların satışı 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında gösterilen tarih ve saatte Laçin Malmüdürlüğü Hizmet Binasında Laçin Milli Emlak Şefliğinde ayrı ayrı sırasıyla ihalesi yapılacaktır. ( Adres: Bahçelievler Mah. Beyazıt Cad. No: 2 Laçin / ÇORUM - Malmüdürlüğü Hizmet Binası girişinde Milli Emlak Şefliği odasında, katılımın fazla olması durumunda ise Malmüdürlüğü Makam Odasında yapılacaktır. )

a) Satışı yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi (Peşin yatırılması durumuda satış bedeline %20 indirim uygulanmaktadır.) , 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir (Belediye sınırları içerisinde 5.000,00.-TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00.-TL.sini geçtiği takdirde) taksitle ödenmesi halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir.

b) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz

2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminat bedelinin Laçin Malmüdürlüğünün bağlı olduğu ( Çorum 2 nolu Muhasebe Müdürlüğüne ) yatırıldığına dair makbuzu ya da 2886 Sayılı Kanunun 26. Maddesine göre belirtilen değerlerden herhangi birini (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde '' Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması'' ve Teyit Yazısının da ibrazi gerekir.),

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah),

c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

d) Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin,İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tastik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilk adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

e) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz ve gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir. Faks ve elektronik posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

3) İsteklilerin 2/a bendinde belirtilen geçici teminatı nakit olarak ödemek istemesi halinde, ihale saatinden önce Laçin Malmüdürlüğünün bağlandığı Muhasebe Müdürlüğü (Çorum 2 nolu Muhasebe Müdürlüğü) veznesine ödenen teminata ait Alındı Belgesini veya banka yolu ile ödemek istemesi halinde, T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İÇ ÖDEMELER SAYMANLIĞI Hesabına bağlı İBAN numarasına ( TR3200-0100-0078-0000-1000-5323 ) (Açıklama bölümüne taşınmaza ait MAH/KÖY - ADA PARSEL bilgileri ile İHALEYE KATILMAK İSTEYEN KİŞİ ADI-SOYADI ve T.C. KİMLİK NO yazılarak) ödenen teminata ilişkin Laçin Mal Müdürlüğünün bağlandığı Muhasebe Müdürlüğünden (Çorum 2 nolu Muhasebe Müdürlüğü) ihale saatinden önce temin edilecek Muhasebe İşlem Fişini ihale komisyonuna sunmak zorundadır.

4) Varsa taşınmazın üzerinde bulunan 3. şahıslara ait ekili-dikili şeyler ve muhdesat ile ilgili sorunların çözümünün satın alana ait olduğu ve bu konuda Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talep edilemeyecektir.

5) Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

6) İhale şartnameleri mesai saati içerisinde Laçin Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.

7) İhaleye çıkarılan taşınır ve taşınmazlar www.milliemlak.gov.tr veya corum.csb.gov.tr adresinden görülebilir.

8 ) Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00 TL’ye (BeşMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00 TL’den (BeşMilyon TL’den) 10.000.000,00 TL’ye (OnMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00 TL’yi (OnMilyon TL’yi) aşan kısmı için % 0.25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.