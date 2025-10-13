İLAN

OSMANCIK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/378 Esas

KARAR NO : 2024/187

Davacı : TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU

Davalı : Furkan Taşkın - T.C. No: 39652069752

Dahili davalı Furkan Taşkın'a çıkartılan tebligatların hem yurt içi adresine hem de yurtdışındaki adresine yapılan tebligat girişimlerine rağmen tebliğ edilemediği, adres kayıt sisteminde kayıtlı yurt içi adresinin bulunmadığı ve başka bir adres tespit edilemediği, mevcut yurt dışı adresine ise tebligatların yapılamadığı anlaşılmakla; 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. Ve 29. Maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, ilanın tebliğinden itibaren yasal sürenin geçmesiyle tebliğin yapılmış sayılacağının,

233 sayılı KHK hükümlerine tabi müvekkili yönetim kurulunun 11.06.1998 tarih 3599/170 sayılı kararı ile dava konusu taşınmaz malın müvekkili kurum adına kamulaştırılmasına karar verildiğini, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 19.06.1998 tarih 1850 sayılı yazısı ile olur alınarak onaylandığını, 2942 Sayılı Kanununun 8.Hükümü göre davalıya bedelde uzlaşma sağlanabilmesi için davetiye yapıldığı halde uzlaşma sağlanamadığından açıklanan nedenlerle dava konusu Çorum İli, Dodurga İlçesi, Tutuş Köyü, 109 ada, 310 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile müvekkili idare lehine tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davanın kabulü ile;

-Çorum İli, Dodurga İlçesi, Tutuş Köyü, 109 ada, 310 parsel sayılı taşınmazın davalılar veya murisleri adına olan tapu kaydının İPTALİ İLE, davacı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü adına TAPUYA TESCİLİNE,

2-Taşınmazın kamulaştırma bedelinin 56.956,32 TL olarak TESPİTİNE,

3-Mahkeme tarafından tesbit edilen ve depo edilen bedele dava tarihi olan 31/08/2023 tarihinden karar tarihine kadar yasal faiz uygulanmasına, karar verilmiş olup,

03/10/2024 tarihinde davacı vekili tarafından bilirkişi raporu bilimsellikten uzak olup hükme esas teşkil etmesi mümkün olmadığı, bilirkişi raporuna dayanarak hüküm kurulması haksız ve hukuka aykırı olup bozmayı gerektirdiği sebep gösterilerek istinaf kanun yoluna başvurulmuş olup,

Gerekçeli karar ile; Dair: Davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize dilekçe vermek suretiyle Samsun Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde kullanılabilecek olan İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı" yönünde karar verilmiş olup, ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra kararın dahili davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde Mahkememiz aracılığı ile istinaf talebinde bulunabileceği aksi takdirde hükmün kesinleşeceği dahili davalı Furkan Taşkın'a İLANEN TEBLİĞ olunur.29/07/2025