Kaza, Yavruturna Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa Sokak'ta Arman Ö. idaresindeki otomobil ile Efşan G. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada Efşan G.'nin kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Sude A., Esma B. ve Rümeysa Ç. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.