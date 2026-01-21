İHALE İPTAL İLANI

ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ihalesi, Şikayet Üzerine Kamu İhale Kurulu Kararı ile İptal edilmiştir.

İhale Kayıt Numarası (İKN)

:

2025/2128154

1- İdarenin

1.1. Adı

:

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1.2. Adresi

:

Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi No:22 19040 Merkez/ÇORUM

1.3. Telefon numarası

:

03643191919

2-İptal edilen ihaleye ait ilanın yayımlandığı

2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

:

28.11.2025 - 5501

2.2. Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :

:

ÇORUM HABER/ www.corumhaber.net - 28.11.2025

3- İhale İptal Tarihi

:

19.01.2026
#ilangovtr Basın No ILN02385032