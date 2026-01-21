İHALE İPTAL İLANI
ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ihalesi, Şikayet Üzerine Kamu İhale Kurulu Kararı ile İptal edilmiştir.
İhale Kayıt Numarası (İKN)
2025/2128154
1- İdarenin
1.1. Adı
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1.2. Adresi
Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi No:22 19040 Merkez/ÇORUM
1.3. Telefon numarası
03643191919
2-İptal edilen ihaleye ait ilanın yayımlandığı
2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
28.11.2025 - 5501
2.2. Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :
ÇORUM HABER/ www.corumhaber.net - 28.11.2025
3- İhale İptal Tarihi
19.01.2026
#ilangovtr Basın No ILN02385032