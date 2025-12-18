İHALE İPTAL İLANI

ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR ihalesi,

Bütün Tekliflerin Alıma Ayrılan Ödeneğin/ Yaklaşık Maliyetin Üzerinde Olması Nedeniyle iptal edilmiştir.

İhale Kayıt Numarası (İKN)

1- İdarenin

: 2025/2084943

1.1. Adı

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

:

BAKAN YARDIMCILIKLARI

1.2. Adresi

: Gazi Cad.Valilik Ek Binası 8.K ÇORUM MERKEZ/ÇORUM

1.3. Telefon numarası

2-İptal edilen ihaleye ait ilanın yayımlandığı

: 03642246532

2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

: 27.11.2025 - 5500

2.2. Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :

: Çorum Haber Gazetesi ve www.corumhaber.net - 27.11.2025

3- İhale İptal Tarihi

: 12.12.2025
#ilangovtr Basın No ILN02363308