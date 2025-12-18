İHALE İPTAL İLANI
ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR ihalesi,
Bütün Tekliflerin Alıma Ayrılan Ödeneğin/ Yaklaşık Maliyetin Üzerinde Olması Nedeniyle iptal edilmiştir.
İhale Kayıt Numarası (İKN)
1- İdarenin
: 2025/2084943
1.1. Adı
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
BAKAN YARDIMCILIKLARI
1.2. Adresi
: Gazi Cad.Valilik Ek Binası 8.K ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
1.3. Telefon numarası
2-İptal edilen ihaleye ait ilanın yayımlandığı
: 03642246532
2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
: 27.11.2025 - 5500
2.2. Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :
: Çorum Haber Gazetesi ve www.corumhaber.net - 27.11.2025
3- İhale İptal Tarihi
: 12.12.2025
#ilangovtr Basın No ILN02363308