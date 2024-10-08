İHALE İPTAL İLANI
ORGANİZASYON HİZMETİ ALINACAKTIR
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
12.GELENEKSEL KİTAP VE KÜLTÜR GÜNLERİ DÜZENLENMESİ ORGANİZASYON HİZMETİ ALINACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.
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İhale Kayıt Numarası
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:
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2024/1236222
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1- İdarenin
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a) Adresi
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:
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Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi No:22 B Blok 19040 Merkez/ÇORUM
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b) Telefon ve faks numarası
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:
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3643191919 - 3642244607
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c) Elektronik posta adresi
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:
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2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
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a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
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20.09.2024 - 5202
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b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)
c) İnternet Haber Sitesi
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Çorum Hakimiyet - 20.09.2024
www.corumhaber.net
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3- İhale İptal Tarihi
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04.10.2024
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4- İptal nedeni veya nedenleri
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 03.10.2024 tarihli yazısına istinaden; 2024/7 Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi gereğince İhale İptal edilmiştir.