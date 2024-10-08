İHALE İPTAL İLANI

ORGANİZASYON HİZMETİ ALINACAKTIR

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

12.GELENEKSEL KİTAP VE KÜLTÜR GÜNLERİ DÜZENLENMESİ ORGANİZASYON HİZMETİ ALINACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.

İhale Kayıt Numarası

:

2024/1236222

1- İdarenin

a) Adresi

:

Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi No:22 B Blok 19040 Merkez/ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası

:

3643191919 - 3642244607

c) Elektronik posta adresi

:

[email protected]

2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

:

20.09.2024 - 5202

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)

c) İnternet Haber Sitesi

:

Çorum Hakimiyet - 20.09.2024

www.corumhaber.net

3- İhale İptal Tarihi

:

04.10.2024

4- İptal nedeni veya nedenleri

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 03.10.2024 tarihli yazısına istinaden; 2024/7  Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi gereğince İhale İptal edilmiştir.

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