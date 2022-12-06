Çorum Belediyesi’nin 2023 yılında uygulayacağı gelir tarifesi yeniden belirlendi.

Bu kapsamda başta su ücretleri olmak üzere Belediye’nin tüm hizmetleri, aldığı vergi ve harçlar çeşitli oranlarda zamlandırıldı.

1 Ocak 2023’den itibaren geçerli olacak olan tarife, Belediye Meclisi’nde AK Partili üyeler tarafından oy çokluğu ile kabul edildi.

5 tona kadar olan su tüketimlerine zam yansıtılmayacak. Meskenlerde 0-5 ton arası su ücreti 2.54 lira olarak sabit kalırken, 0-10 ton arası su ücreti 3.25’ten 4.90’a, 11-20 ton arası su ücreti 3.65 TL’den 5.90 TL’ye, 21-30 ton arası su ücreti 3.80’den 6.50’ye, 31 ton ve üzeri ise 4 TL’den 7.25 liraya çıkarıldı.

Yeni yapılan düzenleme ile yılbaşından itibaren bağ ve bahçelerde kullanılan sular ayrı ücretlendirilecek. Bağ evleri ve bağ konutlarına içme suyu maksadıyla verilen suyun 'sulama amaçlı' kullanılması nedeniyle fiyatlandırma farklı olacak. Söz konusu yerlerde 0-10 ton arası 3,25 yerine 4,90 lira olacak. 20 ton ve üzeri ise 15 liradan fatura edilecek.

Yeni yapılan düzenleme ile yılbaşından itibaren bağ ve bahçelerde kullanılan sular ayrı ücretlendirilecek. Bağ evleri ve bağ konutlarına içme suyu maksadıyla verilen suyun 'sulama amaçlı' kullanılması nedeniyle fiyatlandırma farklı olacak. Söz konusu yerlerde 0-10 ton arası 3,25 yerine 4,90 lira olacak. 20 ton ve üzeri ise 15 liradan fatura edilecek. (Nurdan AKBAŞ)

