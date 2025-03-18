a) 19/06/2018 tarih ve 30453 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan“Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde (Ek1) de yer alan listede bulunan gruplarda ki hiç bir iş grubuna girmediğinden her türlü sondaj işleri (Su sondajı veya jeotermal sondaj) benzer iş olarak kabul edilecektir.

b) İhale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi ihale konusu işi de içeren iş deneyim belgeleri de sunulabilecektir.

İhale konusu işe ilişkin iş deneyim belgesi yerine ihale konusu işi de içeren bir iş deneyim belgesi sunulduğu ve ihale konusu iş tutarının iş deneyim belgesi üzerinden tespit edilemediği hallerde, ihale konusu iş tutarının tespit edilebileceği bilgi ve belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

c) Birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, ihale konusu işe benzer nitelikteki işler değerlendirmeye alınır.