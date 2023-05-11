Çorumlu inşaat işçisi Mansur ve Tuğba Çalış çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan İbrahim Çalış, henüz 10 aylıkken ‘SMA 2’ hastalığı teşhisi konuldu. Genetik bir kas hastalığı olan, omurilikteki sinir hareket hücrelerini etkileyerek hastanın kaslarının günden güne erimesiyle sonuçlanan ve halk arasında ‘Gevşek Bebek Sendromu’ olarak bilinen SMA hastalığı nedeniyle İbrahim’de sıkıntılar baş göstermeye başladı. Minik İbrahim için Valilik’ten izin alınarak yardım seferberliği başlatılırken, minik İbrahim’in tedavisi için 2 milyon dolara ihtiyaç olduğu belirtildi.

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Çorum merkezde kermes açılmıştı. Şimdi de Sungurlu’da İbrahim bebek için 3 gün boyunca kermes açılacağı duyuruldu.

Sungurlulu SMA hastası minik İbrahim Çalış için düzenlenen kermes bugün, yarın ve 13 Mayıs günleri Sungurlu Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Kermesten elde edilecek gelir, İbrahim bebeğin tedavisi için kullanılacak. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İbrahim bebeğimiz için Sungurlu’da üç gün boyunca kermes düzenlenecek. Maddi manevi her türlü desteğe ihtiyacımız var. Destek ve katkıda bulunmak isteyen herkesi kermesimize bekleriz.” ifadeleri kullanıldı.

(Haber Merkezi)