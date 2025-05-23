HİTÜ TTO Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdilli beraberinde Müdür Yardımcısı Burcu Kabakdere ve Girişimcilik Modülü Sorumlusu Öğr. Gör. Dr. Selma Nacak ilk olarak Sungurlu Meslek Yüksekokulu (MYO) akademisyenlerine eğitim verdi. Eğitimde TTO hakkında genel bilgiler ve faaliyetleri, patent, fikri sınai hakların yönetimi, markalaşma, ticarileşme ve girişimcilik konuları hakkında bilgi sunuldu.

Daha sonrasında TTO A.Ş. ekibi ve MYO akademisyenlerinden Doç. Dr. Gamze Ebru Çiftçi ve Öğr. Gör. Dr. İlknur Tüfekçi, Sungurlu OSB’de yer alan Larton Ambalaj ve Atik Otomotiv firmasını ziyaret ettiler. Larton Ambalaj Genel Müdürü Levent Öztekin ve Atik Otomotiv Operasyon Direktörü Emre Atik ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Burak Atik ile markalaşma, patent, yeşil dönüşüm, üniversite-sanayi işbirliği, pazarlama ve insan kaynakları yönetimi konuları ele alındı.

Editör: Haber Merkezi