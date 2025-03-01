Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız’ın öncülüğü ve Emre Suer’in danışmanlığı çerçevesinde, Çorum Valiliği, Hitit Üniversitesi, Anitta Otel, OKA ve Çorum İş Kadınları Derneği’nin katkılarıyla organize edilen “Puduhepa’nın Liderliğinde Yeşiltaş Buluşmaları” gastronomi konulu ikinci çalıştayla devam etti.

Hitit uygarlığının başkentinde gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Nurcan Baykam, Prf.Dr. Aygül Süel, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Semrin Kaleli ve Çorum İŞKAD yöneticileri ile program konuğu olarak Masterchef Ebru Baybara Demir ve OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle katıldı.

Yeşiltaş’ta iyi dileklerin ifade edilmesinin ardından, Hitit tabletlerinde yazılı “narlı kuzu dolması” yapıldı. Puduhepa Kadın Kooperatifi tarafından hazırlanan rölyefler tanıtıldı. Ardından, Boğazkale Müzesinde Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hazırlanan Hitit müzikleri dinletisi sunuldu.