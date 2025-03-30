Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin Belediye ile işbirliği halinde düzenlediği Arife Duası etkinliğine katılan Belediye Başkanı Aşgın, hileli ürün satan esnafın pabucunu dama atmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Bilindiği gibi geçtiğimiz gün semt pazarı denetimi sırasında tezgahların ön kısmına albenili, arka kısmına ise deforme olmuş sebze ve meyve yerleştirildiğini söyleyerek sosyal medya hesabından paylaştığı video ile esnafa sert çıkan, ayrıca bu duruma müsaade edilmeyeceği vurgusu yapan Başkan Aşgın’a Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca tepki göstererek TBMM’de eylem yapacaklarını açıklamıştı.

Editör: NURDAN AKBAŞ

Bunun üzerine Belediye ekipleri pazarcılara yönelik denetimlerini sıklaştırırken, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katıldığı Arife Duası etkinliğinde “Pabucu dama atılmak” deyiminin nereden geldiğine yönelik hikayeyi anlatarak ÇESOB ile işbirliği halinde hileli mal satan esnafa izin vermeyeceklerini ve pabuçlarını dama atmayı sürdüreceklerini kaydetti.Arife duasında yaptığı konuşmada esnaf demenin birlik, beraberlik ve güzel ahlak demek anlamına geldiğini anlatarak birlik beraberliğin samimiyet ve tevazu ile birbirini kucaklamak ile olacağını söyleyen Başkan Aşgın pazarcı esnafı ile yaşadığı soruna da yeniden değinerek şunları söyledi: “Esnafın alnı açık olur, eli açık, gönlü, kapısı açık olur. Bu kadar açıklık ahlak, erdem ve güzelliklerle olur. Bir hikaye anlatarak sözlerime son vereceğim. Osmanlıda Ahilik ve Lonca Teşkilatı çok önemli. Her meslek grubunun bir kethüdası ve yiğitbaşı var. Kethuda ve Yiğitbaşı esnafı hile, hurda, sahtekarlık olup olmadığını sürekli kontrol eder. Hileli esnafı belirleyen Yiğitbaşı ve kethüda esnafın dükkanına gelerek ayakkabısı dama atar. Yani pabucu dama atılmak buradan gelir. Bizim esnafımızda pabucu dama atılacak kim varsa, ÇESOB ile böyle kötü niyetli esnafın pabucunu dama atmaya devam edeceğiz. Bu alanın 30 metre ilerisinde esnaflık yapan bir ailenin çocuğuyum. Babam hep bize ‘Oğlum aldansan da aldatma’ tavsiyesinde bulunurdu. Esnafın büyük kısmı, saygın, erdemli, işinin başındı. Onların hepsi bizim başımızın üstünde. Ama yamuk yapan, yanlış yapan kim olduğuna bakmadan onların pabuçlarını dama atmaya devam edeceğiz.”