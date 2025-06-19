Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, 86 milyon nüfusa sahip ülkemizde icra ve iflas dosya sayısı 23 milyonu geçtiğini söyledi. Tahtasız, PTT aracılığıyla gönderilen tebligatların sayısının 2020 yılında 91 milyon iken bu sayının yüzde 57 artışla 2024 yılında 143 milyona çıktığını, tebligatların önemli bir kısmının da icra tebligatı olduğunu vurguladı.

“RAKAMLAR YALAN SÖYLEMEZ”

KİT Komisyonu’nda PTT Genel Müdürüne PTT tarafından ulaştırılan tebligatların sayısına ilişkin sorduğu soruya gelen yanıtı paylaşan CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Tahtasız, "AKP iktidarı yalan söyler ama rakamlar yalan söylemez. 2024 yılında neredeyse nüfusumuzun iki katı kadar vatandaşlarımızın evine icra, iflas, mahkeme ve ceza tebligatı gönderilmiş. Eskiden insanlar postacı geliyor diye sevinirdi, çocuklar 'bak postacı geliyor' diye şarkılar söylerdi. Şimdi vatandaşlar postacı görünce kaçar oldu. Çünkü postacı artık onlara sevdiklerinden mektuplar getirmiyor. Postacı icra veya mahkeme tebligatı getiriyor" diye konuştu.

MUHTARLIKLAR TEBLİGAT DOLU

Tebligat sayısındaki artışa dikkat çeken CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi: "Bugün hangi muhtarlığa giderseniz gidin muhtarların masasının tebligatlarla dolu olduğunu görürsünüz. Bunun sorumlusu halkı fakirleştiren, borç batağına iten AKP iktidarıdır. İktidarın yönetemediği ekonominin faturası her yıl katmerlenerek vatandaşa çıkmaktadır."

TEBLİGAT SAYISI ARTIYOR

PTT’nin tebligat gönderim sayısıyla ilgili gelen yanıtı da paylaşan Mehmet Tahtasız, şu bilgileri verdi:

"2020 yılı 91 milyon 457 bin 923 adet, 2021 yılı 116 milyon 684 bin 386 adet, 2022 yılı 132 milyon 225 bin 334 adet, 2023 yılı 118 milyon 757 bin 35 adet ve 2024 yılı 143 milyon 884 bin 748 adet tebligat/e-tebligat kabulü yapılmış olup savcılık ve/veya mahkemelerce gerçekleştirilen söz konusu adli tebligatlarla ilgili ceza, icra, aile, asliye mahkemesi vb ayrımı bulunmamaktadır."

Editör: Haber Merkezi