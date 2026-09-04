AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM İçişleri Komisyonu ve KEFEK Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı ilk olarak Duran Bıyık ve Meclis üyelerince karşılandı. Daha sonra İl Genel Meclisi Başkanı Bıyık’ı makamında ziyaret eden Milletvekili Ahlatcı, AK Parti Grubu’nun Eylül ayı olağan toplantısına da katıldı.

Burada AK Partili İl Genel Meclisi üyeleriyle yaptığı toplantıda Çorum merkez, ilçe, köy ve mahallelerin ihtiyaçları, devam eden projeler ve vatandaşlardan gelen talepler ele alındı. Toplantıda İl Genel Meclisi üyelerinin sahada yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerini dinleyen Ahlatcı, vatandaşların ilettiği talep ve beklentileri de tek tek not aldı.

Çorum’un her noktasına hizmet götürme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Milletvekili Ahlatcı, “Milletimize hizmet yolunda hiçbir engeli tanımadan; durmadan, yorulmadan ve ilk günkü kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

KÖYLERE DOĞALGAZ

Milletvekili Ahlatcı daha sonra İl Genel Meclisi Toplantısı’na da katıldı. Burada bir konuşma yapan Yusuf Ahlatcı, doğalgazın köylere de verilmeye başlanacağını müjdeledi. Çorum’un ilçe ve beldelerinde doğalgaz kullanımının yaygınlaştığını belirten Yusuf Ahlatcı, 2027 yılı itibarıyla Düvenci beldesine de doğalgaz verileceğini kaydetti.

Milletvekili Ahlatcı, bunun ardından yeni hedefin köyler olduğunu belirterek, doğalgaz çalışmalarında önceliğin büyük köylerden başlanarak kırsal alanlara doğru genişletileceğini ifade etti.

Çorum Milletvekili Ahlatcı, “Dolayısıyla bu doğal gazı tüm ilçelerimize ve beldelerimize vermiş olacağız. Doğalgazın önemini, bundan sonraki planlamalarımızda büyük köylerimizden başlamak üzere inşallah Allah nasip edecek, doğalgazı köylerimize de vermeye başlayacağız.” dedi.

“DEMİRYOLU, ÇORUM’UN ALDIĞI EN BÜYÜK YATIRIM”

Meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmada Çorum’a yapılması planlanan demiryolu yatırımı hakkında bilgi vererek bu yatarımın bedelinin 100 milyar lira olduğunu, ilimizin tek kalemde aldığı en büyük yatırım olduğunu ifade eden Yusuf Ahlatcı, “İnşaatı şu anda devam ediyor. Sungurlu’da ve Çorum’da OSB’miz var. Yeni planladığımız ve Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgelerinden birisi haline getirdiğimiz 2. OSB var. 7 bin dönümü aşkın genişleme alanını bitirmek üzereyiz.” dedi.

Demiryolu güzergâhında organize sanayi bölgelerine lojistik merkezleri ile yükleme ve indirme istasyonları yapılacağını aktaran Yusuf Ahlatcı, projenin Havza, Samsun ve devamında Gürcistan’a kadar uzanmasının Karadeniz Bölgesi’nin ekonomik hayatına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Çorum’un hem lojistik hem de üretimde bölgenin merkezi haline geleceğini dile getiren Milletvekili Ahlatcı, şöyle konuştu: “Karadeniz Bölgesi’nin merkezi Çorum olacak. Çorum’da Sanayi Bakanlığımızın yapmış olduğu yatırım teşvik uygulamalarında tren imalatı, kompartıman imalatı noktasında özel bir teşvik Çorum’a tanındı. Bu şu demek: Artık Çorum, üzerinde gittiğimiz trenleri de kendisi imal edecek ve tüm Türkiye’ye satacak.”

Muhabir: SELDA FINDIK