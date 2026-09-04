Gülizar Ceylan için Akşemsettin Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Çorum Valisi Ali Çalgan, Oğuzlar Kaymakamı Serkan Tokur, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Oğuzlar önceki dönem Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törene katılanlar, Murat Ceylan ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Cenaze namazının ardından merhume Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, Murat Ceylan başta olmak üzere ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ