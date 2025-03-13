Konuyla ilgili olarak 12 Mart 2025 tarih ve 2025/2 Karar Numaralı Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda, hayvan pazarlarının yeniden faaliyete geçmesi kararlaştırıldı.

YOL DENETİMLERİ ARTIRILDI

Öte yandan İl ve İlçe Tarım Orman Müdürlükleri, hayvan hareketlerinin kontrol altına alınabilmesi amacıyla yol denetimlerini artırarak, bu süreci titizlikle sürdürecek. Hayvan sahipleri ve yetiştiriciler, cezai yaptırımlara maruz kalmamaları için nakil sırasında gerekli belgeleri yanlarında bulundurmak zorunda.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, hayvan nakillerinin düzgün bir şekilde yapılabilmesi için “Hayvanların küpeli olması, il içi büyükbaş hayvanların pasaportlarının bulunması, küçükbaş hayvanların nakil belgelerinin olması, iller arası nakillerde, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların veteriner sağlık raporu olmadan taşınmaması” gerekiyor.

Editör: HABER MERKEZİ