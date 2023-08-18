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Güre’deki Hattuşa Vacation Kazdağları, bugün, 811 çalışanı ve tedarikçileriyle, binlerce ailenin geçim kaynağı olmuş bulunuyor. Öyle ki, Hattuşa’nın yatak kapasitesi büyüdükçe, tedarikçileri de işlerini büyütmek zorunda kalmışlar ve yörenin ticaret hacmi genişlemiş.

Dünyanın oksijen bakımından zengin bölgeleri arasında ikinci sırada yer alan Kazdağları'nın eteklerinde konumlanan Hattuşa Vacation Kazdağları, Edremit Körfez Havalimanı'na 15 km, Edremit'e 10 km, Altınoluk'a 10 km ve Akçay'a 4 km mesafede olması nedeniyle, alışveriş ve şehir merkezine kolay ulaşım fırsatı sağlıyor.

Modern devre tatil tesislerinin, 569 adet 29 ile 83 metrekare arasında değişen modern ve ferah odaları, binlerce konuğuna aynı anda benzersiz bir tatil olanağı sunuyor. Üstelik, denizi, dağı ve termali bir araya getirerek...Sadelik ve özgünlüğün mükemmel kombinasyonu, balkondan dünyanın en güzel günbatımlarını izleme keyfi ile bütünleşiyor.

Doğanın tazeliğinde yaşamı yeniden keşfetmek…Moderni ve lüksü, antik bir atmosferde paylaşmak…Yeşillikler içinde eşsiz bir konforu yaşamak…

Hemşehrimiz M.Ali Doğan, İkra ahşap evleriyle tesisin bir bölümünde farklı bir konsept yarattı. Bu bölümde 1+1 ve 2+1 olmak üzere tamamı ahşap 63 ev bulunuyor. 1.817 metrekarelik SPA merkezi ve kadınlara özel açık yüzme havuzuyla, doğanın koynunda, zeytin ağaçlarının arasında farklı bir dünya yaratılmış.

Hattuşa Vacation Kazdağları'nda tüm odalar, kablosuz internet, LCD ekran televizyon, konforlu küvet, klima ve kalorifer gibi modern olanaklarla donatılmış durumda. Hattuşa Lounge'ta, Ege ve dünya mutfağının tazeliği ve lezzetiyle buluşmak, Hitit Restoran’da, yerel ürünlerin ustaca harmanlandığı zengin açık büfe menüsüyle adeta bir gastronomi şölenine tanık olmak mümkün. İda Cafe'de ise kitapların büyülü dünyasında kaybolabilir veya canlı müziğin akışında anın keyfini sürebilirsiniz.

Sparadise, aromatik kokuların eşliğinde deneyimli terapistlerin sihirli dokunuşlarıyla rahatlama; sandal ağacı, ylang-ylang, vanilya ve bergamot gibi doğal özlerle sağlık sunuyor. 2.325 m²'lik alan üzerine kurulu SPA, 2 kapalı ve 1 açık termal havuz, hamam, sauna, buhar odası, aile banyoları, ayak detoksu ve tuz odası gibi birbirinden özel deneyimler yaşatıyor.