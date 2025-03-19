Açıklamada, “Dün başka bir ülkede yaşıyorduk. Geleceğe dair umutlarımız vardı, bu ülkede barış, özgürlük, demokrasi ve adaletin gelişmesi için fikirlerimiz vardı. Ancak bugün, ülkenin geldiği noktayı görmek, bizleri derin bir karamsarlığa sürüklüyor. Hakkın, hukukun ve özgürlüğün bu topraklara girmemesi için yoğun bir çaba gösterildiğini şahitlik ediyoruz” denildi.

Siyasal iktidarın seçimle kazanamadığı yerel yönetimleri cezalandırmaya devam ettiğinin kaydedildiği açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer yüzlerce kişi hakkında verilen gözaltı kararlarının halk iradesine bir darbe olduğu savunuldu.

Bu tür hukuksuz uygulamaların kabul edilemeyeceğini belirtilerek, “Halk iradesini tanımayan iktidar, ülkeyi derin bir kutuplaşmaya sürüklemeyi hedefliyor. Seçimle kazanamadıkları yerel yönetimleri, hukuksuz yöntemlerle geri almaya çalışıyorlar. Tüm bunlar, halkın iradesinin yok sayıldığı bir durumu yaratıyor.

Editör: Haber Merkezi

Ömrünü uzatmak için ülkeyi derin bir kutuplaşmaya sürükleyen iktidar, seçim öncesi kent uzlaşısıyla oluşturulan birlikteliği cezalandırmaya, halkın ortak iradesini dağıtmaya çalışıyor. Tüm muhalif kesimlere yönelik darbe politikalarıyla halkı ve emekçileri nefessiz bırakmayı, iradelerini kırmayı, mevcut düzene razı etmeyi hedefliyorlar. Bu hukuksuz operasyonları kınıyor, protesto ediyoruz! Gözaltılar derhal serbest bırakılmasını istiyoruz!Eğitim Sen Çorum Şubesi olarak bu hukuksuzluklara yanıtımız, her zamankinden daha fazla dayanışma ve mücadeleyi yükseltmek olacaktır! Tüm mücadele dostlarımızı bu karanlık iktidarı genel bir direniş hattıyla engellemeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.