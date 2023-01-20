Bakan Bozdağ haciz işlemi için hakim kararı olması gerekeceğini dile getirdi.

İcra takibi sırasında vatandaşın evlerine haciz işleminin yapılabildiğini hatırlatarak yine yapılacağını ancak ortada bir suç yokken sadece alacak-verecek nedeni ile hakim kararı olmadan bunu doğru olmadığını gördüklerini söyleyen Bakan Bekir Bozdağ, “Bu açıdan bundan sonra hakim kararı olmadıkça evde haciz işlemi yapılamayacak. Bunu yasaya koyuyoruz. 'Çat kapı' icra dönemi kapanıyor. Ancak hakim kararıyla evde icra işlemi yapılabilecek. Bundan sonra hakim kararı olmadan hiçbir alacaklı borçlunun kapısını çalamayacak. Hiçbir icra dairesi gelip evde arama tarama yapamayacaktır” dedi.

(Haber Merkezi)

