Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı bahçesinde gerçekleştirilen Aşure Günü etkinliğinde katılım yoğun olurken, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Etkinliğe AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP İl ve Merkez İlçe Yönetimleri, bazı siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar hazır bulundu.

Kerbela şehitleri için yapılan saygı duruşunun ardından Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Şube Başkanı Dede Nurettin Aksoy’un selamlama ve duası ile başlayan programda, protokol konuşmaları, semah gösterisi ve Kadeş Halkoyunları Gençlik ve Spor Derneği Korosu, Emine Özten eşliğinde müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Toplumun tüm renklerini içine alan etkinlikte yapılan konuşmalarda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

YILDIZ ŞAHİN: “MAZLUMDAN YANA TAVIR ALMALIYIZ”

Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği Başkanı Yıldız Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Şah Hüseyin, Kerbela’da masumiyetin, ezilenin, direnişin ve onurun sembolüdür. Gerçekten de biat etmedi, gerçekten de çıkarı için makam sahibi olmadı.

Hz. Ali’nin, Fatıma’nın, Hüseyin’in ve Zeynep’in derdi ulu bir derttir bin dermana değişmeyiz.

Dünyanın neresinde olursa olsun gam, hüzün, felaket ve facia varsa, orası Kerbela’dır, Irak’tır, Afrika’dır, Filistin’dir, Maraş’tır, Sivas’tır, Çorum’dur, Soma’dır, yanan ormanlarımızdır.

Kerbela için zalime lanet okumak, gözyaşı dökmek, aç susuz kalmak yetmez. En önemli unsur mazlum ve doğrudan yana tavır almalıyız. Kerbela İmam Hüseyin’in sahabelerinin sahrasıdır. Özgürlük Hz. Hüseyin’in dehasıdır. İşte bundandır ki Hz. Hüseyin’in hali halimiz, yolu yolumuzdur. Muharrem ayı yasımızdır, matemimizdir” ifadelerini kullandı.

ERAL: “İKİ MAZLUM, İKİ KAZANAN BİRİ

MUHAMMET MUSTAFA, BİRİ MUSTAFA KEMAL”

Muharrem Ayı dolayısıyla Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ile Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği tarafından Aşure Günü etkinliğinde konuşan Av. Sadık Eral, “Hem haklı hem mazlum olup da kazanan iki kişi vardır. İkisinin de adı aynıdır. İkisinin adı da Mustafa’dır. Birisi Muhammet Mustafa, birisi Mustafa Kemal’dir.

Bizler Muhammet Mustafa’ya inanan insanların Mustafa Kemal önderliğinde verdiği şanlı Kurtuluş Savaşı’nın ardından kurduğu şanlı Cumhuriyet’in vatandaşları olarak bugün burada Hz. Muhammet Mustafa’nın sevgili torunu İmam Hüseyin’in zalimce katledilmesinin yıl dönümünde onları anmaya, birlikte gözyaşı dökmeye, Yezit’e karşı tavır almaya geldik” dedi.

CEYLAN: “ZOR BİR COĞRAFYADAYIZ

ALLAH BİRLİĞİMİZİ BOZMASIN”

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda düzenlenen Aşure Günü etkinliğinde konuşan Ak Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Ceylan konuşmasında, “Kardeşliğin ve birlik ve beraberliğin en yüksek seviyede yaşadığımız Muharrem Ayı’nızı tebrik ediyorum. Bugün burada Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği’mizin yapmış olduğu lokma gününde beraberiz inşallah. Bu güzel 780 bin kilometrekare vatanımızda gerçekten çok zor bir coğrafyadayız. Herkesin bu güzel vatan üzerinde değişik emelleri oyunları olan bir coğrafyadayız. Biz şunu diyoruz, Çorum’da Allahu teala bu mübarek günlerin yüzü suyu hürmetine, birliğimizi beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Bu güzel Çorum’da kardeşliğimizi bozmak isteyene fırsat vermesin inşallah” dedi.

TAHTASIZ: “ADALETTEN YANAYIZ”

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Aşure Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada Kerbela’nın sadece İslam tarihinin değil insanlık tarihinin de en büyük trajedilerinden birisi olduğunu vurguladı. Bu olaydan çıkartılacak sonucun mutlak adalet ve kardeşlik olması gerektiğini belirten Tahtasız, “Hz. Hüseyin Kerbela’da şüphesiz adaleti temsil ediyordu. Elbette ki bizler Hz. Hüseyin’in Kerbela2da temsil ettiği adaletten yanayız” dedi.

(Tugay GÖKTÜRK)