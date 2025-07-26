Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Merkezi, Almanya'nın Koblenz kentindeki Koblenz ve Çevresi Alevi Kültür Merkezi'nin Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’ne yönelik eleştirilerine yazılı bir açıklamayla yanıt verdi.

Vakıf, Çorum Katliamı anmaları ve cemevine yapılan belediye desteği üzerinden yöneltilen iddiaların asılsız olduğunu belirterek, yöneticilerine yönelik karalama girişimlerini kamuoyunun vicdanına bıraktı.

Açıklamada, Alevi yolunun değerlerine bağlı kalındığı ve hiçbir yöneticinin dışarıdan talimat almadığı vurgulandı. Konuya ilişkin yazılı olarak yapılan açıklama şöyle:

"Bu hafta başında, Alevilerin yayın organı olduğunu iddia eden Almanya merkezli bir internet sitesinde ve sosyal medyada, Çorum Şube Başkanımız Nurettin Aksoy'u, şube yöneticilerimizi ve Vakfımızı hedef alan mesnetsiz bir haber dolaşıma sokulmuştur.

İddiaya göre, Çorum Katliamı anmalarında Avrupa ve Türkiye'deki bazı örgütlerin, Çorum Şubemiz ve Başkanımız Nurettin Aksoy tarafından dışlandığı ileri sürülmektedir.

Nasıl ki Sivas Katliamı anmaları Pir Sultan Abdal Kültür Derneği öncülüğünde çatı kuruluşları ve yerel örgütlerin ortak iradesiyle organize ediliyorsa, Maraş Katliamı anmaları da federasyonlar, dernekler ve vakıfların öncülüğünde, Maraş'ta bulunan sivil toplum örgütlerinin ortak kararıyla yapılmaktadır.

Aynı şekilde, Çorum Katliamı anması ile ilgili kararların tamamı, Çorum Emek ve Demokrasi Güçleri öncülüğünde, yerel örgütler tarafından alınmakta ve organizasyon bu yapılar tarafından gerçekleştirilmektedir. Konuşmacıların kim olacağına ve anmanın nerede yapılacağına da tamamen bu oluşum karar vermektedir.

Vakfımız her zaman sözün sahibine değil, sözün batını anlamına bakar ve katkısını bu hassasiyetle sunar. Yöneticilerimiz hiçbir zaman kürsü delisi olmamışlardır ve olmayacaklardır.

İddialar arasında, Çorum Belediyesi'nin ‘Rıza Şehri’ projemize 2 milyon TL yardım yaptığı, bu yardımlar üzerinden Çorum Şube Başkanımızın, aynı zamanda yolumuzun Çorum ve çevre illerindeki sürecine inançsal hizmet eden dedemiz Nurettin Aksoy'un, siyasi ve ekonomik çıkar elde ettiği ve bu durumun Aleviler arasında güvensizlik yarattığı öne sürülmektedir.

Oysa belediyeler yalnızca Çorum'da değil, Türkiye'nin her yerinde, siyasi partisi ne olursa olsun, cemevleri yapmış, yapmaktadır ve yapmaya da devam etmektedir. Bunun örnekleri tüm örgütlerde mevcuttur.

Avrupa'da ve Türkiye'deki Alevi kurumları arasında zaman zaman yaşanan görüş ayrılıklarının, yazarı bile belli olmayan bir haber aracılığıyla, Çorum Katliamı anması ve Çorum Şubemizin yaptığı hizmetler üzerinden tartışmaya açılması ve bu vesileyle başkan ve yöneticilerimizin hedef alınarak karalanmaya çalışılması kabul edilemez.

Merak edenler, Çorum Şubemizin, Çorum Cemevi'nde yaptığı hizmetleri araştırarak öğrenebilirler. Ortaya koyulan hizmetlerin, tüm Çorum'da takdir edildiği bir gerçektir.

Vakfımızın 31 yıllık geçmişinde, yöneticilerimizin ve üyelerimizin Aleviliğe ve yola sunduğu hizmet, tüm canlarımız tarafından bilinmektedir. Yolumuzdan ve çizgimizden zerre sapmadığımızı cümle canlar bilir.

Şube başkanlarımız, yöneticilerimiz, üyelerimiz ve gönüllülerimiz, yolumuzun gerekleri dışında hiç kimseye hesap vermez. Alevi kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri iyi bilir ki, Vakfımızın hiçbir yöneticisi, şubelerinde yürüteceği hizmetlerde kimseden talimat almamıştır, almayacaktır.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nın şiarı bellidir:

‘Yol bir, sürek bin bir.’

Vakfımızın birliğine, dirliğine ve hakikat yolundaki duruşuna dil uzatmaya kalkan bu mesnetsiz iddiaları ortaya atanları, kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."