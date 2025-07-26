Çorum Belediyesi bu kapsamda merkeze bağlı Konaklı Köyü bölgesinde Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Müdürü Yasemin Ağca Kafa, Sularoğlu Sondaj Sahibi Salih Sularoğlu ve teknik personellerin katılımıyla sondaj çalışması başlattı.

Sıcak geçecek olan yaz ayları nedeni ile olası kuraklığa ve susuzluğa karşı kurban kesilerek sondaj çalışmalarına start veren Çorum Belediyesi, kentin herhangi bir su sorunu yaşamaması için elinden gelen tüm çabayı sarf ediyor.

Muhabir: Haber Merkezi