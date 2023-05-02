Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Mart ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, H-ÜFE 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,15, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,55 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 88,55 artış gösterdi.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık yüzde 62,06 artarken aylık yüzde 1,69 arttı.

Yıllık H-ÜFE'ye göre 8 alt sektör daha düşük, 19 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Aylık H-ÜFE'ye göre 14 alt sektör daha düşük, 13 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

(Haber Merkezi)