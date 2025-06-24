Sivas’ta, Taha Akgül Spor Salonu’nda düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası’nda, grekoromen stilden sonra serbest stil müsabakaları da tamamlandı. Çorumlu güreşçiler 17 madalya daha kazanırken, İl Özel İdare ile Çorum Belediye Spor Kulübü takımlar genel klasmanında derece yaptı.

GÖZÜBÜYÜK ŞAMPİYON

İl Özel İdaresi Gençlikspor’dan Halil İbrahim Kalender’in 44 kiloda şampiyon olmasından sonra bir şampiyonluk da Berkay Gözübüyük’ten geldi. U12 kategorisi 48 kiloda mindere çıkan Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçisi Berkay Gözübüyük tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

İKİ GÜMÜŞ

U10 kategorisi 48 kiloda mücadele eden İl Özel İdaresi Gençlikspor Kulübü güreşçisi Bedirhan Altınörs ve U14 kategorisi 100 kiloda mindere çıkan İl Milli Eğitim Müdürlüğü güreşçisi Yiğit Emir Yıldız finalde yenilerek ikinci oldular.

14 BRONZ MADALYA

Çorumlu güreşçiler, 7 üçüncülük, 7 beşincilik elde ederek 14 bronz madalya kazandılar.

U11 kategorisi 30 kiloda Abdullah Emin Yaldıran (Çorum Gençlikspor), 62 kiloda Ahmet Eren Karakos (İl Özel İdaresi Gençlikspor), U12 kategorisi 34 kiloda Eymen Yalçın (Çorum Belediye Spor Kulübü), 88 kiloda Baki Eren Orhangazi (Çorum Belediye Spor Kulübü), U13 kategorisi 38 kiloda Ahmet Arif Çeker (İl Özel İdaresi Gençlikspor), U14 kategorisi 52 kiloda Eren Yalçın ve 68 kiloda Osman Efe Yıldırım (Çorum Gençlikspor) üçüncü olurken, U10 kategorisi 27 kiloda Muhammed Kaan Köstekçi (İl Özel İdaresi Gençlikspor), U11 kategorisi 78 kiloda Muhammed Talha Kartal (Çorum Belediye Spor Kulübü), U12 kategorisi 27 kiloda Berat Kestek (ferdi), 68 kilo Talha Edin Çelik (ferdi), U14 kategorisi 41 kiloda Alperen Bolat (İl Milli Eğitim Müdürlüğü), 48 kiloda Abdülhamit Çeker (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) ve 62 kiloda Hasan Şentürk (İskilip) ise Türkiye beşincisi oldular.