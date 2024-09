108 yaşındaki Gülten Saruhan, yaşının ilerlemesine rağmen hiçbir hastalığı yokken hiçbir ilaç da kullanmıyor.

Rize merkeze bağlı Hamidiye mahallesinde 65 yaşındaki kızı Sunay Balıkçı ile birlikte yaşayan 108 yaşındaki Gülten Saruhan, neşesiyle birlikte bütün herkesi kendine hayran bırakıyor.

Küçük bir kız iken annesinin vefatı üzerine babasının sırtında Erzurum'dan Rize'ye getirilen Saruhan, bir aileye evlatlık olarak verildi. Uzun yıllar evlatlık edinildiği aileyle beraber yaşayan Saruhan, sonrasında evlendi. Evlenmesi üzerine 4 çocuk sahibi oldu. Yetim olarak büyüyen Saruhan, buna rağmen hayatta gülmeye devam ediyor. Saruhan, 108 yaşına gelmesine rağmen ne kötü bir hastalığı var ne de ilaç kullanıyor. Yaklaşık 3 yıl öncede Korona virüse yakalanan Saruhan, yoğun bakıma bile yatmadan virüsü atlattı. Yürümekte problem yaşayan Saruhan, evden çıkabilmek için bir tekerlekli sandalye istedi. Bunun üzerine kızı Sunay Balıkçı da Rize'de gönüllü olarak hayır işleri yapan Yasemin Özçelik'e ulaştı. Özçelik'te gelen bu isteği geri çevirmeden 10 gün içerisinde sandalyeyi bularak Gülten nineye teslim etti. Gülten nine, çocukluğunda mutlu hatıraları bile olmasa 108 yaşında dışarıya verdiği pozitif enerjiyle herkese örnek oluyor. Gülten nine boş zamanlarında ise yattığı yerden çorap örerek vakit geçiriyor.

Kendisinin herkes tarafından çok sevildiğini küçük yaşlardan itibaren yetim büyüyerek bu yaşa kadar geldiğini söyleyen 108 yaşındaki Gülten Saruhan, “Gençliğimde çok açlık çektim. Annemi tanımam. Bir babam vardı. Babam ben ufakken arkasına aldı. Eskiden araba yoktu. Annem öldü, babamda dedi ki, ‘ben yarın ölürsem bu çocuk buralara yokluk çekecek. Babam şehre indirdi beni. Arkasına aldı. Koluma tuttu. Gece olurdu hanlarda kalırdık. Yoldayken bir evden ekmek istedi. O da gitti karısına ‘biz alalım onu' dedi. Onlar beni aldı baktı ama anne ve baba gibi değildi. Yetim büyüdüm. Vücuttan iyiyim de bacaklarım iyi değil. Korona oldum. Başka hastalıklarda geçirdim. Buraya evlendim, çocuk sahibi oldum. Beni köyde çok severler” şeklinde konuştu.

Annesinin koronaya yakalandığını fakat yoğun bakıma bile girmeden sadece tedavi ile virüsü atlattığını belirten Sunay Balıkçı, “Anne ve kız burada yaşıyoruz. Her şeyini yapıyorum. Kendisi gezmek istediği için tekerlekli sandalye istedi. Bende Rize'mizin Müge Anlı'sı var. Ona yazdım. Hemen bana karşılık verdi. Bana 10 gün içerisinde buldu getirdi. Annem korona oldu. Hastaneye götürdük. Koronayı atlattı. 15 gün içerisinde belki de 15 kişi yanımızda öldü ama anam atlattı. Koronayı annem tedavi ile atlattı. Doktorların hepsi şaşırdı. Annemin vücudunda hiçbir sıkıntı yok. Annem normal yemek yemez. Hep kahvaltı eder” ifadelerini kullandı.

Sandalye isteği üzerine hemen arayışa geçtiğini ifade eden yardımsever Yasemin Özçelik, “Sosyal medya üzerinden beni takip eden kardeşimiz bana 108 yaşında bir annesi olduğunu ve sandalyeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Bana gelen bu çağırıya kayıtsız kalmadım. Eşimize dostumuza söyledik. Çamlıhemşin'den bir yardımsever arkadaşımız beni aradı. Hayırseverimizin bağışladığı sandalyeyi alıp teyzemize getirdim” dedi.

