Ahlatcı Çorum FK’nın Cumartesi günü, 20.hafta maçında konuk edeceği Göztepe, Slovenyalı 10 numarası David Tijanic’i, Sudi Arabistan takımlarından Al Adlah FC’ye kiralık olarak gönderdi.

26 yaşındaki Tianic, Göztepe formasıyla 16 lig maçında 1.088 dakika süre alırken, 4 gol atıp 2 asist yaptı. Deneyimli futbolcu, Türkiye Kupası’nda ise 2 karşılaşmada 103 dakika süre alıp, 1 asist yaptı.

Edinilen bilgilere göre, İki kulüp arasında yapılan sözleşmede Al Adalah'ın Pro Lig'de kalması halinde Tijanic satın alma opsiyonunu kullanacak. Al Adalah, lige veda ederse Tijanic, Göztepe'ye dönecek.