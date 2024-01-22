Ahlatcı Çorum FK’nın Polonyalı orta saha oyuncusu Michal Jan Nalepa, Cuma günü oynanan maçta eski takımı Giresunspor’a karşı ilk on birde yer aldı.

Nalepe’nın, genç bir kadro ile ligde kalma mücadelesi veren ve son sırada yer alan Giresunspor’un içerisinde bulunduğu durum ve tribünlerin boş olması karşısında şaşkınlığını gizleyemediği, devre arasında, soyunma odasına giderken tribünden kendisine seslenen Giresunsporlu taraftarlara Türkçe olarak “Ne olmuş bu takıma” ifadesini kullandığı belirtildi.

Nalepa, 2020-2021 Sezonunda Giresunspor formasıyla 27 resmi maça çıkarken, 2.240 dakika süre aldı ve 3 gol atıp 7 de asist yaptı.