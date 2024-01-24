Ahlatcı Çorum FK, lig ikincisi Göztepe ile Cumartesi günü, sahasında oynayacağı 20.hafta maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Tesislerdeki Bülent Üstüner Sahası’nda, teknik direktör Serkan Özbalta nezaretinde gerçekleştirilen antrenmana tedavisi süren Atakan Cangöz katılmadı.
Isınma ile başlayan antrenman 5’e 2’nin ardından topla taktik içerikli oyun şeklinde geçti.
Son haftalardaki yükselişini Göztepe karşısında da sürdürmek isteyen Ahlatcı Çorum FK, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.