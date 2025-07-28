İHALE İPTAL İLANI
GİYİM VE GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
GİYİM VE GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.
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İhale Kayıt Numarası
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:
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2025/1040644
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1- İdarenin
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a) Adresi
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:
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Kunduzhan Mah. Farabi Cad.No:22 Merkez/ÇORUM
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b) Telefon ve faks numarası
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:
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03643191919 - 3642244607
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c) Elektronik posta adresi
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:
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2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
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a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
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:
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14.07.2025 - 5404
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b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :
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ÇORUM HABER / www.corumhaber.net - 12.07.2025
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3- İhale İptal Tarihi
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25.07.2025
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4- İptal nedeni veya nedenleri
İhaleye Geçerli Teklif Veren İstekli Çıkmaması Nedeniyle
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