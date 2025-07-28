İHALE İPTAL İLANI

GİYİM VE GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GİYİM VE GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.

İhale Kayıt Numarası

:

2025/1040644

1- İdarenin

a) Adresi

:

Kunduzhan Mah. Farabi Cad.No:22 Merkez/ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası

:

03643191919 - 3642244607

c) Elektronik posta adresi

:

[email protected]

2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

:

14.07.2025 - 5404

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :

:

ÇORUM HABER / www.corumhaber.net - 12.07.2025

3- İhale İptal Tarihi

:

25.07.2025

4- İptal nedeni veya nedenleri

İhaleye Geçerli Teklif Veren İstekli Çıkmaması Nedeniyle

#ilangovtr Basın No ILN02267898