Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 19.hafta açılış maçında, yarın akşam (19 Ocak Cuma) Giresunspor’la deplasmanda karşılaşacak.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1.Lig’de başarılı sonuçlar alan Ahlatcı Çorum FK, geçtiğimiz hafta, sahasında Tuzlaspor’u 2-1 yenerek 6.sıraya yükseldi ve play-off potasındaki yerini korudu. Kırmızı-siyahlı takım, yarın (19 Ocak Cuma) 19.haftanın açılış maçını, son sıradaki Giresunspor’la deplasmanda oynayacak.

Giresunspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayan Ahlatcı Çorum FK’da hedef galibiyet. Göreve geldikten sonra takımın çehresini değiştiren teknik direktör Serkan Özbalta, tüm planları galibiyet üzerine yaptı. Çorum ekibi, galip gelerek sezonun ilk yarısında, evinde 2-0 kaybettiği maçın rövanşını almayı da hedefliyor.

Kırmızı-siyahlı ekipte, sarı kart cezalısı olan Erkan Kaş ve Zargo Toure’nin yanı sıra sakatlığı süren Atakan Cangöz takımdaki yerini alamayacak.

Zor günler geçiren ve kadrosundaki önemli oyuncuları da bir bir kaybetmeye başlayan Giresunspor cephesinde ise az da olsa bir umut var. Yeşil-beyazlı takım, evinde oynayacağı maçı tüm olumsuzluklara rağmen kazanıp ligde kalma umutlarını tazelemek ve aynı zamanda galibiyet özlemini de dindirmek istiyor. Karadeniz ekibinde sarı kart cezalısı olan Talha Ülvan Ahlatcı Çorum FK’ya karşı forma giyemeyecek.

30 puanlı 6.sıradaki Ahlatcı Çorum FK ile 9 puanlı son sıradaki Giresunspor arasında, yarın akşam Çotanak Spor Kompleksi’nde oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak.