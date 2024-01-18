Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde Play-Off’a kalma mücadelesi veren Ahlatcı Çorum FK, topladığı 30 puanla 6.sırada yer alırken, son haftalardaki başarılı performansıyla göz kamaştırıyor.

Ligin geride kalan 18 haftalık periyodunda, 9 galibiyet, 3 beraberlik, 6 yenilgi alan Ahlatcı Çorum FK, teknik direktörlük görevini Serkan Özbalta’nın getirilmesinden sonra adeta uçuşa geçti. Kırmızı-siyahlı ekip, Serkan Özbalta nezaretinde oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alırken, 16 puan topladı.

SON YENİLGİ KOCAELİ’DE

Son 6 maçta ise Çorum temsilcisinin bileği bükülmüyor. Çorum FK, son yenilgisini, ligin 12.haftasında, Kocaelispor’la deplasmanda oynadığı maçta son dakika golüyle 2-1’lik skorla alırken, sonrasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Altay ve Adanaspor’u 3-0, Erzurumspor’u 4-1, Boluspor’u 2-0, Tuzlaspor’u da 2-1 mağlup ede9n Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda Şanlıurfaspor’la 1-1 berabere kaldı.

12 Kasım’daki Kocaelispor yenilgisinden sonra bileği bükülmeyen Ahlatcı Çorum FK, bu akşam Giresunspor’u da devirerek yenilmezlik serisini 7 maça çıkartmayı hedefliyor.