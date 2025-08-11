Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait kantin ve büfe ihale edilecektir

T.C.

ÇORUM VALİLİĞİ

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT KANTİN VE BÜFE İHALE İLANI

Adı : Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Adresi: Yavru Turna Mah. Gazipaşa Sok. No:36 Çorum

Telefon numarası : 0364 223 1020

Faks numarası : 0364 223 10 24

İhalenin Yapılacağı yer: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü /ÇORUM

İhalenin Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 39. Maddesi gereği zarf kontrolü ve 35. Maddesi (e) bendi yarışma usulü

Hizmetin sunulacağı yer: Çorum Şehir Stadyumu 16 adet büfe ve bahçede bulunan 2 adet seyyar büfe yeri, TOKİ Spor Salonu Kantini, Tevfik Kış Spor Salonu Kantini ve Alaca Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Kantini Kiralama İşi

İşin Süresi : Çorum Şehir Stadyumunda bulunan 16 adet Büfe ve bahçede bulunan 2 adet seyyar büfeler 9 Ay, TOKİ Spor Salonu Kantini 12 Ay, Tevfik Kış Spor Salonu Kantini 12 Ay ve Alaca Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Kantini 12 Ay süreyle kiraya verilecektir.

İhalenin Tarih ve Saati: 18/08/2025 günü Saat 10:00’da İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

S. NO ÇORUM ŞEHİR STADYUMU ADEDİ ÖLÇÜSÜ KULLANIM SÜRESİ BİR AYLIK MUHAMMEN BEDEL 1 Engelli Tribün Büfesi 1 Adet 7.44 M2 9 Ay 852,35 TL 2 A.Tribün Büfesi 1 Adet 28 M2 9 Ay 3.301,4 TL 3 B.Tribün Büfesi 1 Adet 22.7 M2 9 Ay 3.301,4 TL 4 Stadyum Büfesi Kuzey Batı Kale Arkası (C-1) 1 Adet 28 M2 9 Ay 4.952,01 TL 5 Stadyum Büfesi Misafir Tribün 1 Adet 22.7 M2 9 Ay 3.301,4 TL 6 Stadyum Büfesi (VİP-A) 1 Adet 36 M2 9 Ay 5.000,00 TL 7 Stadyum Büfesi Kuzey Batı Kale Arkası (C-2) 1 Adet 10 M2 9 Ay 1.750,00 TL 8 Stadyum Büfesi Kuzey Batı Kale Arkası (C-3) 1 Adet 10 M2 9 Ay 1.750,00 TL 9 Stadyum Büfesi Maraton Tribün (D-1) 1 Adet 63 M2 9 Ay 5.000,00 TL 10 Stadyum Büfesi Maraton Tribün (D-2) 1 Adet 41 M2 9 Ay 5.000,00 TL 11 Stadyum Büfesi Kuzey Doğu Kale Arkası (E-1) 1 Adet 10 M2 9 Ay 1.750,00 TL 12 Stadyum Büfesi Kuzey Doğu Kale Arkası (E-2) 1 Adet 16.75 M2 9 Ay 1.750,00 TL 13 Stadyum Büfesi Kuzey Doğu Kale Arkası (E-3) 1 Adet 33 M2 9 Ay 1.750,00 TL 14 Stadyum Büfesi Kuzey Doğu Kale Arkası (E-4) 1 Adet 25 M2 9 Ay 1.750,00 TL 15 Stadyum Büfesi (VİP-B) 1 Adet 42 M2 9 Ay 5.000,00 TL 16 Basın Tribün Büfesi 1 Adet 17 M2 9 Ay 1.750,00 TL 17 Stadyum Ön Tarafına Seyyar Büfe Yeri 1 Adet 4 M2 9 Ay 1.400,00 TL 18 Stadyum Arka Tarafına Seyyar Büfe Yeri 1 Adet 4 M2 9 Ay 1.400,00 TL 19 TOKİ Spor Salonu Kantini 1 Adet 6 M2 12 Ay 200,00 TL 20 Tevfik Kış Spor Salonu Kantini 1 Adet 15 M2 12 Ay 497,72 TL 21 Alaca Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Kantini 1 Adet 49 M2 12 Ay 2.500,00 TL

İSTEKLİLERDEN İSTENEN BELGELER

GERÇEK KİŞİLER TÜZEL KİŞİLER

1)Dilekçe 1)Dilekçe

2)Nüfus cüzdanı sureti 2)İmza Sirküsü 3)İkametgâh belgesi 3)Ticaret Sanayi Belgesi (2025) 4)Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı 4)Adres Beyanı

Olduğuna dair belge (3 aydan eski olamaz)

5) Vergi Borcu Yoktur Yazısı 5) Vergi Borcu Yoktur Yazısı

Kantinler tabloda verilen muhammen bedeller üzerinde artırma yapılarak teklif vereceklerdir. İlk Teklifler zarf içerisinde komisyona verilecektir. En yüksek teklif üzerinden açık artırım yapılarak, en yüksek son teklifi yapan şahsa ya da firmaya ihale edilecektir.

1. Verilen tekliflere %5 Genel Müdürlük payı, % 20 KDV, Damga Vergisi ve Karar Pulu sonradan ilave edilecektir.

2. Teklifi en yüksek ve uygun olan istekli ile sözleşme imzalanacak, verilen aylık teklifler Stadyum büfeleri 9 Ay, Toki Spor Salonu Kantini 12 Ay, Tevfik Kış Spor Salonu 12 Ay ve Alaca Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Kantini 12 Ay süre ile çarpılacak çıkacak bedel bir (1) yıllık kira bedeli olarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait Taşınmazların İdaresi Hakkında İhaleye Hazırlık Yönetmeliğinin 12. maddesi gereği İl Müdürlüğümüzün banka hesabına ilk taksiti vergiler dahil (%20 KDV, %5 Genel Müdürlük Payı, Damga Vergisi, Karar Pulu) peşin kalan kira üçer aylık dönemler halinde üç eşit taksit ile İl Müdürlüğünün TR20 0001 0000 7888 2536 6450 05 hesabına yatırılacaktır.

3. Yüklenici idarenin yazılı izni olmadan büfeleri, başkasına devredemez.

4. Çorum Şehir Stadyumunda bulunan büfelere ve 2 adet seyyar büfe yerine kısmi teklif verilmeyecek, Stadyum büfelerine teklif verecek istekli 16 adet büfe ve 2 adet seyyar büfe yerinin tamamına teklif verecektir.

5. TOKİ Spor Salonu Kantini, Tevfik Kış Spor Salonu Kantini ve Alaca Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Kantinine istekliler ayrı ayrı teklif verebilecektir.

6. Kiralanan büfe ve kantinlerin elektrik, su ve doğalgaz için süzme sayaç takılacaktır. Her ay elektrik, su ve doğalgaz bedeli İl Müdürlüğümüzün muhasebe servisine yatırılacaktır. Yüklenici tesisin elektrik tesisatına zarar verecek voltajı yüksek cihazlar kullanmayacaktır, tesis amirlerince gereken takip yapılacaktır.

7. İhaleye gireceklerin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün hesabına teklif ettikleri ilk fiyatın %3 oranında geçici teminatı İl Müdürlüğünün TR20 0001 0000 7888 2536 6450 05 hesabına yatırılacaktır.

8. Yükleniciler teklif ettikleri fiyatın genel toplamı üzerinden %6 oranında teminat mektubu veya nakit olarak İl Müdürlüğünün TR31 0001 0000 7888 2536 6450 01 hesaba kesin teminat yatırılacaktır. Yüklenicinin kesin teminatı iş süresinin sona ermesiyle birlikte idarece ödenecektir.

9. İhale dökümanı Yatırım ve İşletmeler Biriminden alınacaktır.

10. İl Müdürlüğümüze daha önce borcu olan İşletme sahipleri ihaleye teklif veremeyeceklerdir.

11. Kantinler istekliye tutanak ile teslim edilecek ve tutanak ile teslim alınacaktır. Teslim alınması esnasında kantinde zarar oluşmuşsa yüklenici tarafından giderilecek veya kesin teminatından kesilecektir.