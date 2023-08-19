T.C.
ÇORUM VALİLİĞİ
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT BÜFE İHALE İLANI
Adı: Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Adresi: Yavru Turna Mah. Gazipaşa Sok. No:36 Çorum
Telefon numarası : 0364 223 1020
Faks numarası: 0364223 10 24
İhalenin Yapılacağı yer: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü /ÇORUM
İhalenin Usulü: 2886 sayılı kanunun 46. Maddesi Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğüne ait taşınmazların idaresi hakkındaki yönetmeliğin 34. Maddesi gereği açık teklif usulü
Hizmetin sunulacağı yer: Çorum Şehir Stadyumu 16 Adet Büfe – Alaca Yarı Olimpik Yüzme Havuzu 1 Adet Büfe
İşin Süresi: Stadyum büfeleri 9 Ay – Alaca Yarı Olimpik Yüzme Havuzu 12 Ay
İhalenin Tarih ve Saati: 28/ 08 /2023 Pazartesi Saat 10.00’da İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.
|
NO
|
TESİS ADI
|
ADEDİ
|
KULLANILACAK ALAN
|
KULLANIM SÜRESİ
|
BİR AYLIK MUHAMMEN BEDEL
|
1
|
Engelli Tribün Büfesi
|
1 Adet
|
7.44 M2
|
9 Ay
|
500 TL
|
2
|
A. Tribün Büfesi
|
1 Adet
|
28 M2
|
9 Ay
|
2000 TL
|
3
|
B. Tribün Büfesi
|
1 Adet
|
22.7 M2
|
9 Ay
|
2000 TL
|
4
|
Stadyum Büfesi (VİP-A)
|
1 Adet
|
36 M2
|
9 Ay
|
3000 TL
|
5
|
Stadyum Büfesi Kuzey Batı Kale Arkası (C-1)
|
1 Adet
|
28 M2
|
9 Ay
|
3000 TL
|
6
|
Stadyum Büfesi Kuzey Batı Kale Arkası (C-2)
|
1 Adet
|
10 M2
|
9 Ay
|
1000 TL
|
7
|
Stadyum Büfesi Kuzey Batı Kale Arkası (C-3)
|
1 Adet
|
10 M2
|
9 Ay
|
1000 TL
|
8
|
Stadyum Büfesi Maraton Tribün (D-1)
|
1 Adet
|
63 M2
|
9 Ay
|
3000 TL
|
9
|
Stadyum Büfesi Maraton Tribün (D-2)
|
1 Adet
|
41 M2
|
9 Ay
|
3000 TL
|
10
|
Stadyum Büfesi Misafir Tribün
|
1 Adet
|
22.7 M2
|
9 Ay
|
2000 TL
|
11
|
Stadyum Büfesi Kuzey Doğu Kale Arkası (E-1)
|
1 Adet
|
10 M2
|
9 Ay
|
1000 TL
|
12
|
Stadyum Büfesi Kuzey Doğu Kale Arkası (E-2)
|
1 Adet
|
16.75 M2
|
9 Ay
|
1000 TL
|
13
|
Stadyum Büfesi Kuzey Doğu Kale Arkası (E-3)
|
1 Adet
|
33 M2
|
9 Ay
|
1000 TL
|
14
|
Stadyum Büfesi Kuzey Doğu Kale Arkası (E-4)
|
1 Adet
|
25 M2
|
9 Ay
|
1000 TL
|
15
|
Stadyum Büfesi ( VİP-B)
|
1 Adet
|
42 M2
|
9 Ay
|
3000 TL
|
16
|
Basın Tribün Büfesi
|
1 Adet
|
17 M2
|
9 Ay
|
1000 TL
|
1
|
Alaca Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Büfesi
|
1 Adet
|
49 M2
|
12 Ay
|
240 TL
İSTEKLİLERDEN İSTENEN BELGELER
|
GERÇEK KİŞİLER
|
TÜZEL KİŞİLER
|
1)Dilekçe
|
1)Dilekçe
|
2)Nüfus cüzdanı sureti
|
2)İmza Sirküsü
|
3)İkametgâh belgesi
|
3)Ticaret Sanayi Belgesi (2023)
|
4)Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (3 aydan eski olamaz)
|
4)Adres Beyanı
Kantinler tabloda verilen muhammen bedeller üzerinde artırmak üzere teklif vereceklerdir. İlk Teklifler zarf içerisinde komisyona verilen en yüksek teklif üzerinden açıkartım teklifi yapılarak en yüksek teklifi yapan ihale edilecektir.
Teklifinde muhammen bedel üzerinde en yüksek teklifi veren en fazla artırımı yapan istekliye ihale edilecektir.
- Verilen tekliflere %5 Genel Müdürlük payı, % 20 KDV ve Damga Vergisi sonradan ilave edilecektir. Diğer giderler Elektrik ,Su teklif fiyatının dışında yüklenici tarafından her bufaya ayrı ayrı süzme sayaç taktırılacak her ay harcama yapıldığı kadar il müdürlüğüne ödeme yapılacaktır.
- Teklifi uygun olan istekli ile sözleşme imzalanacak, verilen aylık teklifler Stadyum büfeleri 9 Ay – Alaca Yarı Olimpik Yüzme Havuzu 12 Ay süre ile çarpılacak çıkacak bedel kira bedeli olarak İl Müdürlüğümüzün göstereceği banka hesabına peşin yatırılacaktır.
- Yüklenici idarenin yazılı izni olmadan büfeleri, başkasına devredemez.
- İsteklilerin stadın büfelerin tümüne (ayrı ayrı belirtmek üzere) teklif verecektir. Stad büfelerine kısmi teklif verilmeyecektir. Alaca yarı olimpik yüzme havuzu büfesine ayrı teklif verilebilecektir.
Kiralanan büfelerin elektrik ve suyu için süzme sayaç takılacaktır. Her ay su ve elektrik bedeli muhasebe servisine yatırılacaktır. Sayacı ayrılamayan tesislerin elektrik ve su bedelleri idarece aylık belirlenecek ve kirayla birlikte idarenin belirteceği hesaba yatırılacaktır. Yüklenici tesisin elektrik tesisatına zarar verecek voltajı yüksek cihazlar kullanmayacaktır, tesis amirlerince gereken takip yapılacaktır.
- Yükleniciler teklif ettikleri fiyatın % 10 oranında teminat mektubu veya İl Müdürlüğünün TR 3100 0100 0078 8825 3664 5001 hesaba kesin teminat yatıracaktır. Yüklenicinin kesin teminatı iş süresinin sona ermesiyle birlikte idarece ödenecektir. İhale dokümanı Yatırım ve İşletmeler Biriminden alınacaktır.
- İhaleye gireceklerin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün hesabına teklif ettikleri ilk fiyatın % 3 oranında geçici teminatı yatırılması gerekmektedir.
- Stadyum büfelerine kısmi teklif verilmeyecek, Stadyum büfelerine teklif verecek istekli 16 Adet büfenin tamamına teklif verecektir. Alaca Yarı olimpik Yüzme Havuzu büfesine kısmi teklif verilebilecektir.