Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan Türkiye’nin en büyük fişek fabrikası Mite Defence ile Malezya’nın Türkiye Büyükelçiliği arasında, savunma alanında teknoloji transferi konusunda işbirliği protokolü imzalandığı belirtildi.

İşbirliği protokolü Holding CEO’su Serkan Alan ve Malezya Türkiye Büyükelçisi Sazalı Mustafa Kamal imzaları ile tamamlandı. İmza törenine Mite Defence Genel Müdürü Fatih Doğan ile diğer yetkililerde katıldı.

Türkiye'nin hafif mühimmat ihtiyacını karşılamak amacıyla Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Mite Defence Fişek Fabrikası, Aralık ayında seri üretime başladı. Yıllık 80 milyon avro ekonomik değer yaratacak tesiste yılda 360 milyon fişek üretilecek.