Ziyarette, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal tarafından samimi bir şekilde karşılanan Yıldırım’a, görev süresince il ekonomisine sağladığı katkılar nedeniyle teşekkür edildi. Başaranhıncal, Yıldırım’ın ticaret hayatının gelişimine yaptığı katkıları vurgulayarak, hem kurumlar arası uyumu hem de esnaf ile tüccara yaklaşımıyla örnek bir yöneticilik sergilediğini kaydetti.

Fikret Yıldırım’a ilimize hizmetlerden dolayı teşekkür ederek emeklilik hayatında sağlık ve huzur dileyen Başaranhıncal, hediye takdim etti.

Muhabir: Haber Merkezi