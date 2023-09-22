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Çorum Esnaf Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, ÇESOB’a bağlı esnaf odalarının başkanları ve Çorum’da yılın ahisi seçilen İsmail Keser’in yer aldığı heyet Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ziyarette yaptığı konuşmada ahilik kültürünün yaşatılıyor olmasından mutluluk duyduğunu ifade ederek, Çorum esnafına teşekkür etti. Kendisinin de küçük yaşlardan itibaren esnaflık yaptığını dile getiren Aşgın, “8-10 yaşlardan bugüne kadar esnafın içerisinde olduk. Esnaf büyüklerimizden çok şey öğrendik. Helalinden para kazanıp, helal yola harcamak kadar, alın teriyle iş yapmak kadar güzel bir şey yok. Esnafımız da bütün meslek gruplarımız bunu yapıyorlar. Bu anlamda bizim için çok özelsiniz” şeklinde konuştu.

Çorum Belediyesi olarak esnafın taleplerine karşı duyarlı olduklarını söyleyen Aşgın, “Esnafımızdan ya da odalarımızdan bize bir talep geldiği zaman asla sümen altı yapmıyoruz. Taleplere yüzde 90 oranında olumlu yanıt veriyoruz. İnşallah bundan sonra da böyle olacak. 2009 seçimleri öncesinde belediye başkan aday adayı iken ilk ziyaretimi ÇESOB’a yapmıştım. Çünkü esnafın önemini bilen birisiyim ve esnaf içerisinden geliyorum.” dedi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür de ziyarette yaptığı konuşmada esnafa verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.