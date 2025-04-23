Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Kılıç, Çorum 1. Noteri’nin Mimar Sinan Sanayi Sitesi’nde hizmet vermeye başlamasıyla, sanayi esnafının noterlik işlemleri açısından büyük zaman tasarrufu sağladığını söyledi.

Sitede yaklaşık 4 bin esnafın bulunduğunu, çalışanlarıyla birlikte 20-25 bin kişinin burada yaşadığını, Mimar Sinan ve Gülabibey mahalleleri, çevredeki diğer siteler ve köyler de dikkate alındığında bu rakamın 200 bine ulaştığını hatırlatan Yalçın Kılıç, şunları söyledi:

“Esnafımız, noterlik işlemleri için, en başta park yeri sıkıntısı olmak üzere, büyük güçlükler yaşıyor ve saatlerini kaybediyordu. Şimdi bu hizmete kolaylıkla ulaşabilir hale geldi. Bu konudaki girişimlerimize en güçlü desteği veren AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı’ya, bu vesileyle esnafımız adına şükranlarımı sunuyorum.”