AK Partili Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl seçim çalışmaları için Kayseri’ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan için 250 kilodan fazla pastırma aldığı ortaya çıktı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’ın masraflarını karşılayan belediyenin kasasından çıkanları AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Turhal, belediyenin mayıs ayı ikinci oturumunda doğruladı.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre; Meclis'te söz alan CHP’li Mustafa Çalıksoy, belediyenin kasasından 466 bin liralık pastırma alımı ve masrafların karşılanması gibi konularda belediyenin kamuoyunu bilgilendirmesi gerektiğini ifade etti.

Çalıksoy’a yanıt veren AK Partili Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Turhal 466 bin liralık pastırma alımını doğrulayarak, “Yapılan harcamaların tamamı esas ve usullere uygundur. Kayseri Büyükşehir Belediyesi layıkıyla her gelen devlet adamını ağırlar. Ona göre de uğurlar. Hulusi Akar bakanımız milletvekili sıfatıyla değil, Milli Savunma Komisyon Başkanı olarak ağırlanmıştır.” diyerek harcamaları doğruladı.

"ÇORUM OLSAYDI LEBLEBİ..."

Masrafların belediyeden ödendiğini doğrulayan Turhal, "Çorum olsaydık leblebi verecektik, Kayseri’deyiz pastırma veriyoruz arkadaşlar” diyerek bu kez harcamaları savundu.

Kaliteli pastırmanın fiyatı Kayseri’de bugün ortalama 2 bin lira… Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kayseri ziyareti sırasında 250 kilodan fazla pastırma alındığı tahmin ediliyor.