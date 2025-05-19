19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Çorum’da coşkulu bir spor etkinliğiyle kutlandı.

Çorum Şehir Stadı’nda düzenlenen bu özel günde, çocuklar ve gençler futbol ve voleybol gibi farklı spor dallarında yarışarak doyasıya eğlendi.

Sahadaki enerjileri ve mutluluklarıyla bayramın ruhunu yansıtan gençler, unutulmaz anlara imza attı.

Etkinliğe katılan tüm çocuklara, Safi Çorum Şeker tarafından özel olarak hazırlanan formalar hediye edildi. Sahada aynı formaları giyen çocuklar, hem görsel bir şölen sundu hem de birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdi. Sporun birleştirici gücü, bayramın anlamıyla buluştu.

Günün sonunda ikram edilen geleneksel tepsi baklava ile etkinlik tatlı bir kapanışa sahne oldu. Hem çocukların hem ailelerin büyük keyif aldığı bu organizasyon, Safi Çorum Şeker’in gençliğe verdiği değeri bir kez daha ortaya koydu.

Safi Çorum Şeker yöneticileri, böyle anlamlı bir günde gençlerin heyecanına ve coşkusuna ortak olmaktan büyük gurur duyduklarını belirterek şu mesajı verdiler:

“Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yanında yer almayı ve onların gelişimine katkı sunmayı sürdüreceğiz. Daha nice 19 Mayıs’larda sporla, coşkuyla ve birlikle buluşmak dileğiyle…”