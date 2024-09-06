Çorum'un Kargı ilçesinde seyir halindeki TIR, emniyet şeridinde park halindeki yolcu otobüsüne çarptı. Kazada yaralanan TIR sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Osmancık istikametinden Tosya istikametine seyir halinde olan Uğur E., yönetimindeki 76 AAG 871 plakalı TIR, emniyet şeridinde park halinde bulunan Recep Ç. yönetimindeki 55 ZB 810 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada TIR sürücüsü yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan talihsiz sürücü ambulansla kaldırıldığı Tosya Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Editör: İHA AJANS