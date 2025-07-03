DİSK Emekli-Sen Çorum İl Temsilcisi Hikmet Aydın, Temmuz ayında açıklanan enflasyon verilerinin ardından yaptığı açıklamada, emeklilerin geçim koşullarına dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerinin gerçek enflasyonu yansıtmadığını vurgulayan Aydın, yapılacak zammın emeklilerin alım gücünü artırmayacağını savundu.

TÜİK’in yanlı hesaplamalarıyla belirlenen resmi enflasyon oranları, gerçek enflasyonun çok altında kalıyor” diyen Aydın, en düşük emekli maaşının açlık sınırının altında kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Aydın açıklamasında, “16 milyonu aşkın emekli ve hak sahibi, açlığa mahkûm edilmiş durumda. Her seferinde aynı cümlelerle kandırılıyoruz: ‘Kaynak yok, enflasyona ezdirmedik.’ Oysa bu iki cümle de gerçeği yansıtmıyor” dedi.

“KAYNAK EMEKLİYE DEĞİL, NATO’YA GİDİYOR”

Türkiye’de emeklilerin sayısı artarken, refah paylarının her geçen yıl azaldığını belirten Aydın, İspanya Başbakanı’nın sözlerini hatırlatarak, “İspanya Başbakanı, milli gelirinin yüzde 5’ini NATO’ya verirse emeklisine para ayıramayacağını söylüyor. Türkiye ise NATO’ya itiraz bile etmiyor” şeklinde konuştu.

“Kaynak yok diyenler, NATO’ya ayırdıkları kaynağı iki katına çıkarmaktan çekinmiyor. Bu, iktidarın sınıfsal tercihidir. Emeklilere açlık reva görülmektedir” diyerek iktidarı eleştiren Aydın, emeklilerin artık daha örgütlü ve güçlü bir mücadele vereceğini de sözlerine ekleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Kaynak saraydadır, makam araçlarındadır, faizlerdedir. Bizleri yaşarken öldüren bu düzene karşı insan onuruna yakışır bir emeklilik için DİSK Emekli-Sen’de birleşmeye devam edeceğiz.”

Muhabir: Haber Merkezi