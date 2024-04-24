Kale Mahallesi Kale 1. Sokak'ta alkollü olduğu öğrenilen İ.K. (58) sokak üzerindeki aydınlatma direğine çıkarak intihar girişiminde bulundu.

İ.K.'yı direkte gören vatandaşların ihbarı üzerine polis, İtfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı.

İtfaiye aracının sepetine çıkan bir polis dalgınlığını fırsat bilerek İ.K.'yı belinden tutarak sepet içerisine çekti. Aşağıya indirilen şahıs olay yerindeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.