Olay Yıldızhan Mahallesi Yaşar Doğu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan ve elektrik hatlarını taşıyan direğe henüz plakası belirlenemeyen ancak TIR yâda kamyon olduğu tahmin edilen bir araç çarptı. Sabaha karşı yaşanan olay sırasında çevrede kimsenin bulunmamasını fırsat bilen sürücü aracı ile olay yerinden kaçtı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve YEDAŞ ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, YEDAŞ ekipleri bölgedeki elektrik akımını keserek binaya yaslanan direğe müdahale etti. Yapılan çalışmaların ardından bölgeye tekrar elektrik verililerken, polis ekipleri soruşturma başlattı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını tek tek inceleyen polis ekipleri, elektrik direğine çarptıktan sonra kaçan sürücünün peşine düştüler.

Editör: İHA AJANS