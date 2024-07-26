Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı Genel Başkanı hemşehrimiz Erdal Doğan, farklı tatların birleşip tek bir tadı ortaya çıkardığı gibi, farklı fikirlerin birleşerek birlikte ve beraberlikte her şeyin hayat bulacağını söylediklerini ve her fırsatta Alevi- Bektaşi felsefesinin birleştirici tutumunu, Ehlibeyt'in aydınlık ışığını, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini dile getirdiklerini, sevginin ve aşkın Hak olduğunu söyleyip, bütün dünya insanlarını kucakladıklarını ve 'dinimiz insan, mezhebimiz vicdandır' yaşantısıyla çalışmalarını bizzat sürdürdüklerini ifade etti.

Erdal Doğan'ın öncülüğünde yarın (27 Temmuz 2024 Cumartesi günü) saat 14.00-19.00 saatleri arasında düzenlenecek Birlik aşuresi etkinliğe tüm Çorum halkı davet edildi.

Etkinlik, Bahçelievler Mahallesi Bahar 20.Sokak No.10/A Çorum adresindeki vakıf merkezinde yapılacak.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ