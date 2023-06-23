2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle Çorum’daki anaokulu-ilkokul ve ortaokullarının idarecileri, Doğa Koleji’ndeki kahvaltı etkinliğinde buluştu.

Samimi bir sohbet ortamında yapılan kahvaltıda eğitim yöneticileri, yıl boyunca yapılanlardan, öğrencilerin başarılarından ve eğitimde başarıyı artırıcı tecrübelerden bahsettiler.

Bu buluşmaları farklı içerikte ve ortamlarda devam ettirme arzusunda olduklarını belirten Çorum Doğa Koleji İdari Koordinatörü Fatih Yanılma, “Okul müdürlerimizle yorucu bir senenin sonunda kahvaltı organizasyonu ile bir araya gelmek istedik. Yıl içerisinde münferit görüşmelerimiz ile fikir paylaşımlarımız olsa da eğitim camiası olarak sene boyunca okul işlerinin yoğunluğundan bu şekilde kalabalık bir araya gelmek mümkün olmuyor. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yapmış olduğu faaliyetlerle birlikte bu buluşmaların da değerli olduğu inancındayım çocuklarımızla birlikte bir bakıma şehre dokunan kurumların eğitim liderlerinin zaman zaman istişarelerde bulunması birtakım tecrübelerini paylaşarak eğitim sürecini ilerletmeleri önemli bir süreçtir. Çünkü bazen aynı örnek problemde yahut olumlu gelişmede farklı bakış açıları gerekebildiği gibi bazen de bu buluşmalarda farklı farklı olayları paylaşmak ve dinlemek hepimiz için tecrübe ve gelişim imkânı sağlıyor” dedi.

“Başta öğrencilerimiz ve ülkemizin geleceği Türk gençliği için, Çorum’un ve ülkemizin eğitim seviyesini yukarılara taşımak için yüksek fedakârlıklar ile çalışan tüm eğitim camiamıza iyi bir tatil ve dinlenme süreci temenni ediyoruz” diyen Yanılma, davetlerine katılan okul idarecilerine teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.