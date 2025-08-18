İLAN
T.C. ALACA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2025/48 Esas
DAVALILAR : 1- AYSEL YILMAZ
2- GÜLLÜ OLCAR
3- ŞAKİR YILMAZ
Davacı tarafından açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adınıza tebligat yapılamamıştır. Adınıza dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 03/11/2025 günü saat: 15:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.