DSİ 5 BÖLGE 54 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN 2025 YILINDA İŞYERİNE VE İKAMETGAHLARINA TAŞINMASI İŞİ

DSİ 5. BÖLGE 54. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM

DSİ 5 Bölge 54 Şube Müdürlüğü Personelinin 2025 yılında İşyerine ve İkametgahlarına Taşınması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/1470532

1-İdarenin a) Adı : DSİ 5. BÖLGE 54. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM b) Adresi : Mimarsinan Mah. İnönü Cad. No:165 MERKEZ/ÇORUM c) Telefon ve faks numarası : 3642138460 - 3642138386 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : DSİ 5 Bölge 54 Şube Müdürlüğü Personelinin 2025 yılında İşyerine ve İkametgahlarına Taşınması işi b) Niteliği, türü ve miktarı : DSİ 54. Şube Müdürlüğü (ÇORUM) personelinin 2025 yılında, 2 adet en az 27 kişilik sürücülü (S) plakalı otobüs ve 1 adet en az 18 kişilik sürücülü (S) plakalı otobüs ile, 250 iş günü süreyle işyerine ve ikametgâhlarına götürülmesi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : DSİ 54. Şube Müdürlüğü Mimarsinan Mah. İnönü Cad. No:165 ÇORUM ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2025, işin bitiş tarihi 31.12.2025 d) İşe başlama tarihi : 01.01.2025

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.12.2024 - 14:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DSİ 54. Şube Müdürlüğü Mimarsinan Mah. İnönü Cad. No:165 ÇORUM adresindeki İhale Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: Yüklenici ve Alt Yüklenici Belgesi

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; Hizmet araçları kiralanması (rent a car) veya personel taşıma (servis veya okul servisi) işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

İstekliler, ihale kapsamında çalıştıracağı araçlar ile ilgili bilgileri şartname ekinde verilen Yüklenici-Alt Yüklenici listesine işleyecek, firma/adı soyadı/kaşe yazılarak imzalanacaktır. istekliler Bu belgeyi imzalı haliyle tarayarak (dijitale aktarılarak) sisteme yüklenmek suretiyle teklifi ile birlikte verecektir. İsteklinin ihale kapsamında çalıştıracağı araçlarda kendi malı olması şartı aranmamakta olup Yüklenici-Alt Yüklenici listesinin hazırlanmasında; a) İstekliler, kendi malı olan veya mülkiyeti kendisine ait olmayıp araç sahipleri ile sözleşme yaparak Alt Yüklenici dışında çalıştıracağı araçları, listede Yüklenici sütununda belirtecektir. b) İstekliler, ihale konusu hizmet kapsamında alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerde çalışacak araçları, listede Alt Yüklenici sütununda belirtecektir. Bu ihale kapsamında çalıştırılacak servis araçların tamamı işin yapılacağı ile (ÇORUM) kayıtlı "S plaka" ya sahip olacaktır. İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir. Firma/Adı Soyadı/Kaşe ve imzası bulunmayan isteklilerin Yüklenici-Alt Yüklenici listesi değerlendirilmeye alınmayacak olup ihale dışı bırakılacaktır. İhale üzerinde kalan istekli sözleşme imzalanmadan önce; İhale kapsamında çalışacak araçların; Motorlu Araç Tescil Belgesi ve Motorlu Araç Trafik Belgesi nin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüştür veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretini idareye vermek zorundadır. Alt yüklenici çalıştırması halinde Alt Yüklenicilerle ilgili mevzuata göre yapacağı Sözleşmelerin aslını veya noter tasdikli suretini veya aslı idarece görülmüştür veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretini İdareye verecektir. Sözleşme yapılan alt yüklenicilerin gerçek kişi olması durumunda imza beyannamesi, tüzel kişi olması durumunda imza sirküleri de idareye verilecektir. İhale üzerinde kalan istekli tarafından yukarıda belirtilen belgelerin sözleşme imzalanmadan önce İdareye verilmemesi halinde istekli ihale dışı bırakılarak geçici teminatı gelir kaydedilecektir.