Kızkardeşi Kardeşi Fahri Ertek’in organize ettiği anma törenine, İsviçre’de yaşayan eşi Dorette Endenburg Ertek ile Devlet Halk Dansları Topluluğu’nun yönetici ve hocaları olan arkadaşlarından bir grup ile ÇORUM HABER Genel Müdürü dostu Mehmet Yolyapar, dostları ve sevenleri katıldı.

Anma etkinliği ilk olarak Bahri Ertek’in Ulumezar’daki kabri başında başladı. Burada toplanan dostları vefatının 9’ncu yılında Bahri Ertek’in kabrine karanfil bıraktıktan sonra Kur’an-ı Kerim ve dua okundu.

Bahri Ertek’in dostlarının düşüncelerini dile getirdiği törende Fahri Ertek de ağabeyi için düzenlenen anmaya katılan tüm dostlarına ve sevenlerine teşekkür etti.

Bahri Ertek için ayrıca her yıl olduğu gibi bu yıl da mevlid yemeği düzenlendi. Yemekte eşi Dorette Ertek, kardeşi Fahri Ertek ile diğer aile üyeleri de hazır bulundu. İnönü Caddesi üzerinde bulunan Erdal’ın Yeri Lokantası’nda biraraya gelen Bahri Ertek’in ailesi ve sevenleri yemekte sohbet etti.



(Volkan SINAYUÇ)

